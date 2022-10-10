Комитет государственных доходов (КГД) Армении не комментирует сообщение о пропуске через армяно-грузинскую границу грузовика, взорвавшегося на прошлой неделе на Крымском мосту. Об этом на запрос агентства «АрмИнфо» сообщили сегодня в КГД.

«В связи с распространëнным полномочными структурами Российской Федерации сообщением в Комитет государственных доходов пока не поступало официального заявления. Следовательно, Комитет не может дать какого-либо комментария>, — говорится в сообщении.

Армения оказалась одним из направлений маршрута грузовика, с помощью которого был осуществлëн взрыв на Крымском мосту. На встрече с президентом Владимиром Путиным председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил об установлении маршрута движения большегрузного автомобиля — это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край.