«В связи с кончиной известного композитора, драматурга, публициста и поэтессы, заслуженного деятеля Азербайджана Рухангиз Гасымовой мы связались с ее дочерью Джананой ханум, и сказали, что Государственный комитет по работе с диаспорой окажет всю необходимую помощь в доставке тела Рухангиз ханум в Азербайджан», сказала глава пресс-службы Госкомитета Весиля Вахидгызы.

По ее словам, дочь композитора сказала, что все процедуры осуществляются поэтапно, и в ближайшие день-два они возвращаются в Баку.