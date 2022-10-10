Ситуация на границе с Беларусью контролируемая, о вторжении пока речь не идет, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Лукашенко продолжает продавать России последние крохи суверенитета. Заявление о размещении российского контингента в Беларуси под надуманными предлогами – формализация оккупации. Украина оценивает риски и готова к любым угрозам. Ситуация контролируемая, о повторном вторжении из РБ пока речь не идет», — написал он в понедельник в Твиттере.