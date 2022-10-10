Международный комитет Красного Креста (МККК) в понедельник принял решение приостановить свою деятельность на территории Украины по соображениям безопасности. Об этом со ссылкой на представителя организации сообщило агентство Reuters.
«По соображениям безопасности наши команды сегодня приостановили работу», — говорится в ответе пресс-секретаря МККК, направленном агентству по электронной почте.
Reuters сообщило, что Норвежский совет по делам беженцев также заявил о временном прекращении активности по оказанию помощи до тех пор, пока не станет безопасно.
😵я представляю во время 2 мировой воны- санитары бросают линию фронта до наступоения стабильной ситуации!😡
Нах вы кому нужны там где безопасно? Лохи трусливые…