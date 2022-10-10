Международный комитет Красного Креста (МККК) в понедельник принял решение приостановить свою деятельность на территории Украины по соображениям безопасности. Об этом со ссылкой на представителя организации сообщило агентство Reuters.

«По соображениям безопасности наши команды сегодня приостановили работу», — говорится в ответе пресс-секретаря МККК, направленном агентству по электронной почте.

Reuters сообщило, что Норвежский совет по делам беженцев также заявил о временном прекращении активности по оказанию помощи до тех пор, пока не станет безопасно.