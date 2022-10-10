Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что в саммите стран СНГ 14 октября в Астане примут участие главы практически всех стран объединения, кроме президента Молдовы Майи Санду, которая будет отсутствовать на мероприятии из-за загруженности рабочего графика, сообщает РИА «Новости».

«В мероприятии ожидается участие лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, а также председателя исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ», — сказал Смадияров на брифинге.

Он уточнил, что на форуме не будет представителя Украины, так как страна в последние годы приостановила участие в мероприятиях по линии СНГ.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, в ходе мероприятия будут обсуждаться актуальные вопросы взаимодействия на площадке содружества, рассматриваться и приниматься ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и в области безопасности.

Политик добавил, что на саммите также планируется «принять решение о передаче председательства в СНГ в 2023 году Кыргызской Республике и проведении очередного заседания совета глав государств в Бишкеке».