Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник в ходе встречи в Москве со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном поддержал предложение своего коллеги обсудить в парламентском формате при участии РФ, Азербайджана и Армении вопросы региональной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте Думы.

«Ален Симонян выступил с инициативой в рамках парламентского формата при участии России, Армении и Азербайджана обсудить вопросы региональной безопасности. Вячеслав Володин предложение поддержал», — говорится в сообщении.

В ходе встречи Володин отметил необходимость активизировать работу по линии политических фракций и профильных комитетов Госдумы и Национального собрания Армении. «Мы должны создавать условия, чтобы от этого выиграли наши народы», — приводятся слова спикера на сайте. «У нас с вами есть полное понимание: это хороший фундамент, когда народы друг к другу относятся по-доброму, когда нет разногласий. На государственном уровне мы должны это использовать для развития отношений. А для этого дальше уже нам нужно делать новые шаги», — добавил он.