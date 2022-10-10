Дмитрий Медведев заявил, что сегодня был «сыгран первый эпизод» в Украине. По его словам, соседнее государство «в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России».

Кроме того, зампред Совбеза сказал, что целью России теперь является «полноценный демонтаж политического режима Украины».

«Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — сказал Медведев.