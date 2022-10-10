Посольство Азербайджана в Киеве выразило обеспокоенность в связи с ракетными ударом по Украине .

В дипмиссии заявили, что «глубоко обеспокоены массированными ракетными обстрелами крупных городов и других украинских поселений в последние дни».

«Огорчены гибелью мирных жителей в результате ударов. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также народу и правительству Украины. Желаем раненым скорейшего выздоровления, а народу Украины мирного неба над головой», – говорится в заявлении азербайджанской дипмиссии.