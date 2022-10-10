Великобритания является страной, вложившей наибольший объем инвестиций в Азербайджан, и нашим стратегическим партнером.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенным послом Великобритании Фергусом Олдом.

«Сюда входят традиционные сферы, но я уверен, что инвестиции уже будут вкладываться и в возобновляемые виды энергии. Вам известно, что мы близки к тому, чтобы сделать шаг в этом важном направлении.

Вы приступаете к своей деятельности в Азербайджане в совершенно другой среде. Потому что после завершения карабахского конфликта ситуация в регионе полностью изменилась. Мы считаем это возможностью для того, чтобы воспользоваться позитивной динамикой и установить прочный мир в нашем регионе.

Наша позиция очень ясна. Мы это подчеркнули и публично выдвинули несколько важных предложений, которые могут привести к прочному миру, стабильности, безопасности и нормальным соседским отношениям», — сказал Ильхам Алиев.

Президент отметил, что надеется на поддержку правительства Великобритании в этом направлении:

«Нам известно, что повестка вашей страны, связанная с этим регионом, такая же – мир, стабильность, безопасность и сотрудничество. Уверен, что в предстоящие годы мы будем сотрудничать с вами, вашим здешним составом и официальными лицами правительства в ускорении процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. То есть наша повестка чрезвычайно обширная».