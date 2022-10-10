Во время экспертиз были выявлены факты глумления над телами погибших азербайджанских военнослужащих, переданными Азербайджану в период 44-дневной войны.

Об этом сказал начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов на организованной Центром социальных исследований конференции на тему «Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет», передает Trend.

Он отметил, что эти факты отражены в материалах уголовных дел.

«Почему международные организации не реагируют на это? Потому что применяются двойные стандарты», — сказал Авазов.