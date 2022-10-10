Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан Украины оставаться в укрытиях.

«229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В целом. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые уезжают на работу в Днепре и Киеве.

Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не покидайте укрытия. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными», — написал он в понедельник в Telegram.