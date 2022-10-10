Помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт отправится с 10 по 14 октября в Турцию, Румынию и Болгарию, чтобы обсудить вопросы энергетики, в том числе «сокращение зависимости Европы» от российских энергоносителей. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Отмечается, что Пайетт отправится с визитом в эти страны «для продвижения двусторонних и коммерческих взаимоотношений в сфере энергетики».

«Помощник госсекретаря будет обсуждать совместные усилия, направленные на укрепление европейской энергетической безопасности, сокращение зависимости Европы от российского ископаемого топлива, а также стимулирование перехода к чистой энергетике», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.