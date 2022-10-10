Взрыв на Крымском мосту, провалы российских военных и проблемы с мобилизацией вызвали прямую критику президента России Владимира Путина сторонниками радикальных действий в отношении Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, военные корреспонденты раскритиковали Путина и Кремль за неспособность прямо реагировать на важные события, отметив, что сложно сплотиться вокруг президента, когда его правительство полагается на секретность.

Другие отметили, что Путин постоянно не обращал внимания на ряд провалов в войне, в том числе на потопление крейсера «Москва».

Некоторые сторонники продолжения войны заявили, что Путин должен отомстить за взрыв на мосту через Керченский пролив, иначе его молчание будет воспринято как «слабость».

Также они раскритиковали молчание заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева после взрыва на мосту. Ранее он заявлял, что атака на Крымский мост будет «красной линией».

Критика со стороны провоенного лагеря может указывать на растущие сомнения в способности Путина выполнить обещанную им цель так называемой «денацификации» Украины и может подорвать привлекательность Путина среди его основного электората, пишут эксперты.

В то же время Путин продолжает перетасовывать своих старших военачальников, вероятно, чтобы снять с себя вину и возродить энтузиазм в экстремистском провоенном сообществе.

Аналитики отмечают, что перетасовка старших командиров не решит системных проблем, которые мешали российским операциям, логистике, оборонной промышленности и мобилизации с самого начала вторжения.

Козлы отпущения могут отвлечь критику от Путина только на время, и появление прямой критики путинского руководства среди его наиболее преданных сторонников жесткой линии, вероятно, является предвестником будущего недовольства. Эскалация, обычная или ядерная, не может решить проблемы Путина, в том числе в Украине.