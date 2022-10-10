Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица 10 октября прибыла с визитом в Азербайджан.

В честь гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались национальные флаги обеих стран, был выставлен почетный караул.

Наталью Гаврилицу встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, посол нашей страны в Молдове Гудси Османов и другие официальные лица.

Как отметила Наталья Гаврилица в интервью АЗЕРТАДЖ, она собираемся обсудить возможность поставки азербайджанского природного газа в Молдову:

«В контексте энергетического кризиса, с которым столкнулась Республика Молдова в настоящее время, мы уделяем особое внимание сотрудничеству в энергетическом секторе, поиску новых перспективных шагов взаимодействия. И сейчас, как и ранее, мы подтверждаем заинтересованность молдавской стороны в диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа, поскольку обеспечение энергетической безопасности нашей страны является одним из основных приоритетов нынешнего руководства страны. В связи с этим мы собираемся обсудить возможность поставки азербайджанского природного газа в Молдову, в том числе исходя из намерений Азербайджанской Республики нарастить экспорт голубого топлива на западном направлении.

В то же время будем обсуждать возможность развития некоторых совместных проектов в области электроэнергетики, импорта азербайджанских нефтепродуктов в Молдову».