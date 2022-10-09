Глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что подготовить теракт на Крымском мосту Украине помогали граждане России и зарубежных государств. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины?» — задал вопрос Путин.

«Спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта», — ответил Бастрыкин.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин доложил президенту России Владимиру Путину об обстоятельствах теракта на Крымском мосту. По его словам, взрыв на мосту подготовили украинские спецслужбы, им помогали граждане России и других иностранных государств.

Путин заявил, что ЧП с Крымским мостом было терактом, направленным против «критически важной гражданской инфраструктуры».