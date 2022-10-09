Российские власти не сомневаются в том, что ЧП с Крымским мостом было терактом, направленным против критически важной гражданской инфраструктуры.

Об этом заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.

«Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», — сказал он на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Путин также заявил, что теракт на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы. «Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — сказал глава государства на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он также назвал произошедшее ЧП терактом.

Бастрыкин подтвердил это, добавив, что в подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных государств.