Оборонное ведомство Тайваня зафиксировало в прилегающем к острову регионе четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 12 самолетов.

Об этом говорится в сообщении ведомства, размещенном в Twitter.

Утверждается, что в ходе маневров два летательных аппарата пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Среди них истребитель Су-30 и разведывательный беспилотник типа BZK-005. Тайваньские военные в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

НОАК проводит такие маневры регулярно после состоявшегося 2-3 августа визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вслед за этим в Тайбэе побывали еще несколько американских и других иностранных делегаций. В КНР считают подобные визиты провокациями и вмешательством во внутренние дела Китая.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны.