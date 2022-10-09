Конгрессмены США предложили вывести войска с территорий Саудовской Аравии и Объеденных Арабских Эмиратов, чтобы «отомстить» арабским странам за сокращение добычи нефти.

Об этом сообщает The Washington Times.

«Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания президента Байдена с обеими странами… является враждебным актом в отношении Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее конфликте с Украиной», — говорится в документе, который получил название «Закон о напряженном партнерстве».

По информации газеты, конгрессмены указали, что если Саудовская Аравия и ОАЭ намерены помочь Путину, они должны рассчитывать на его защиту. Также они полагают, что политика упомянутых стран якобы направлена против Соединенных Штатов.