Сегодня из портов «Одесса», «Южный» и «Черноморск» вышло 13 судов вместимостью 230,7 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции для стран Африки, Азии и Европы, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Среди них сухогрузы ARGONAUT, на борту которых 71 тыс. тонн пшеницы для Индонезии, ALI A (7 тыс. тонн пшеницы для Ливана) и MEHMET BEY (8 тыс. тонн сои для Египта).

С начала работы «зернового коридора» 305 судов экспортировали 6,8 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.