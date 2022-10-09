Пострадавшие в результате взрыва противопехотной мины в Агдаме два человека направлены в Баку, сообщает Report.

Житель Шамкирского района Рамин Амир оглу Алиев, 1989 года рождения, и житель Агстафинского района Пярвиз Созалы оглу Наджафов, 1986 года рождения, получившие ранения в результате подрыва противопехотной мины в Агдаме 8 октября, под врачебным контролем машинами скорой помощи направлены из Бардинского диагностического центра в НИИ Травматологии и ортопедии в Баку.

Согласно информации, их состояние все еще оценивается как средней степени тяжести.