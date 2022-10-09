«Правительство Турции продолжит снижать ключевую ставку».

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, процентная ставка будет продолжать снижаться каждый день, каждую неделю и каждый месяц.

«Мы не нуждаемся ни в чьих советах и рекомендациях», — отметил глава государства.

Отметим, что последнее заседание Комитета по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции (TMB) состоялось 22 сентября. На собрании учетная ставка была снижена на 1 процентный пункт с 13% до 12%.