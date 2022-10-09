Турция наращивает интерес к арктическому региону, и в рамках этих инициатив приняла решение о присоединении к Шпицбергенскому трактату, сообщает «Анадолу».

Трактат, подписанный 9 февраля 1920 года в Париже, определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген.

Об решении проинформировал замминистра иностранных дел Турции Седат Онал на заседании парламента, посвященном данной инициативе.

По его словам, арктический регион приобретает все большую политическую и экономическую значимость на фоне сокращения площади ледового покрова, глобального потепления и изменения климата.

Дипломат указал на значимость непосредственно самого полярного архипелага, омываемого Северным Ледовитым океаном. «Эти острова и близлежащие к ним территории богаты как рыбными ресурсами, так и полезными ископаемыми. Сегодня разные страны проявляют интерес к этому региону, становясь сторонами трактата. Присоединение Турции тоже связано именно с этой тенденцией. Интерес Анкары к арктическому региону растет», -сказал Онал.