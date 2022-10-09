«Взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины, пишет The New York Times со ссылкой на украинского чиновника», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Собеседник журналистов, имя которого не раскрывается, подтвердил, что на мосту сработала бомба, находившаяся в грузовом автомобиле. В материале NYT отмечается, что ставшая объектом атаки транспортная магистраль рассматривается в качестве основного маршрута для снабжения Крымского полуострова и российской группировки, действующей в зоне специальной операции.