Первые участки для голосования на президентских выборах открылись в воскресенье в Австрии в 07:00 по местному времени, передает ТАСС. Избирателям предстоит выбрать одного из семи претендентов, согласно опросам, большинство может набирать действующий глава государства Александер Ван дер Беллен.

Для победы в первом туре необходимо получить более 50% голосов. Как полагают австрийские наблюдатели, Ван дер Беллен вполне может рассчитывать на такой результат: согласно социологическим опросам, его рейтинг колеблется в диапазоне от 51 до 59%. За ним по популярности следуют Вальтер Розенкранц (кандидат от правопопулистской Австрийской партии свободы) и Тассило Валлентин (независимый кандидат) с 16% и 9% соответственно.

Австрия является парламентской республикой, президент выполняет преимущественно представительские функции: представляет страну в международных отношениях, подписывает государственные договоры. Глава государства утверждает кандидатуры канцлера и других членов кабинета, имеет право отправить в отставку главу правительства и весь кабинет. Президент также является верховным главнокомандующим вооруженными силами.

Правом голоса обладают в Австрии более 6,4 млн человек.