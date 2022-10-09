По меньшей мере 10 человек погибли и 60 пропали без вести в результате опрокидывания лодки в провинции Анамбра на юго-востоке Нигерии, сообщает Reuters.

В Национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям страны сообщили, что судно, на борту которого находились 85 человек, перевернулось и затонуло в результате сильного наводнения.

Губернатор штата Анамбра заявил в своем заявлении, что в результате инцидента утонули 10 человек.

Глава Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям штата сообщил, что благодаря проведенным спасательным работам к вечеру субботы были спасены 15 человек.