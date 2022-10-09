Военная база США и западной коалиции в Сирии подверглась ракетному обстрелу. В результате удара никто не пострадал.

Об этом говорится в распространенном в субботу вечером письменном заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

«Ракета не попала внутрь комплекса. Никто из американских или союзных сил не был убит или ранен, также не были повреждены ни объекты, ни оборудование», — сообщается в документе.

Как подчеркивается в заявлении, силы Центрального командования уже расследуют произошедшее.