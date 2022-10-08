Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников, что не собирается бегать по магазинам, чтобы проверять уровень цен на товары. Об этом он заявил на совещании.

«Давайте шевелиться, не надо ссылаться на эти санкции. Всё в наших руках!… Работайте — что вы ещё от меня хотите? Но по магазинам я бегать не буду», — сказал Лукашенко.

Глава государства при этом отметил, что иногда и хотел бы зайти в магазин, но после более чем двадцатилетней работы президентом страны ему «как-то стыдно».

«Чего ты пришёл в магазин? Купить что-то? Так мне купят и привезут, если надо — обеспечат. Поэтому не скажешь, что я пришёл что-то купить. Попиариться? Мне это тоже не надо. Мне стыдно, поверьте — хочу зайти, но мне стыдно. И потом, это толпа народу», — высказался Лукашенко.

Белорусский лидер на совещании призвал чиновников республики выполнять свои функции и «делать так, чтобы людям было хорошо».

