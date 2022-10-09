Подрыв Крымского моста могли организовать российские спецслужбы, а обрушился он так быстро, вероятно, из-за некачественного строительства. Об этом сказал украинский военно-политический эксперт Александр Коваленко.

Эксперт считает, что к подрыву Крымского моста могут быть причастны российские спецслужбы. Ведь из-за блокпостов россиян сложно провести взрывчатку, поскольку они осматривают содержимое грузовиков.

— Вывод только один — это действительно может быть российский военный грузовик, перевозивший какие-то взрывчатые вещества, которые сдетонировали так удачно и успешно на мосту, — подчеркнул Коваленко.

Военно-политический обозреватель также добавил, что Крымский мост обрушился так масштабно, потому что он некачественно построен. Он сравнил его с Антоновским мостом, который под постоянными обстрелами, однако до сих пор не получил таких существенных повреждений. Аналогичная ситуация с мостом в Затоке, по которому россияне несколько раз запускали ракеты Х-22.

— В этом случае взрыв грузовика, по идее, не должен был обрушить сразу целый пролет! Но это произошло. То есть головотяпство формата номер один и коррупция и головотяпство номер два – токсичный симбиоз и мы можем видеть последствия, – сказал Коваленко.

Эксперт добавил, что если ВСУ действительно захотят обстрелять Крымский мост, то его будет просто уничтожить.