В результате взрыва на Крымском мосту около 250 окон повреждено в десятках домов и социальных учреждениях Керчи, в том числе в детских садах и школах. Об этом рассказал мэр города Святослав Брусаков.

«Социальная сфера повреждена, жилой фонд. Предварительно заделали фанерой, плёнкой. [Повреждено] 250 окон. Где-то одно, где-то пять, где-то десять. По количеству зданий не скажу, точно речь идёт о десятках, в том числе о детсадах и школах. [Устраним] в кратчайший срок», — сказал он в беседе с ТАСС, уточнив, что стёкла были выбиты из-за утреннего ЧП на Крымском мосту.