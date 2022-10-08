Президент России Владимир Путин подписал в субботу указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в аннексированный Крым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым в период их эксплуатации», — говорится в документе.

Согласно указу, это делается в целях повышения эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив.

Правительству РФ поручено привести свои акты в соответствие с указом. Он вступил в силу со дня подписания.