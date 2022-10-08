Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Росгвардии региона готовы выдвинуться в Краснодарский край и Крым для контроля за движением на Керченском мосту. По словам руководителя региона, они имеют опыт такой службы.

«Если есть необходимость и будет приказ, чеченские росгвардейцы готовы выдвинуться в Краснодарский край и «Республику Крым» (закавычено нами — Минвал) для контроля движения и досмотра транспорта, передвигающегося по Крымскому мосту. Хоть сейчас. Опыт несения такой службы есть. Мы вчера провели построение личного состава силовых спецподразделений», — рассказал он журналистам.

Глава ЧР отметил, что в регионе находится 70 тысяч бойцов, готовых в любой момент приступить к выполнению любого приказа, однако повторение подобного ЧП маловероятно. Политик уверен, что меры безопасности будут усилены.