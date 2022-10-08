В «Положение о Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики» внесено изменение.

Указ об этом подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно изменению в Положение, министр здравоохранения наделен новыми полномочиями.

Глава Минздрава как распорядитель средств, выделяемых из госбюджета, внебюджетных средств, а также доходов, получаемых от платных услуг, оказываемых находящимися в подчинении учреждениями, распределяет финансовые средства, и, с учетом уровня выделенных средств, будет обеспечивать предоставление надбавок к должностным окладам работников, материальной помощи и премий.