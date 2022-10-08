Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает очевидным ответ на вопрос, кто подорвал Крымский мост, и связывает случившееся с противостоянием в РФ между ФСБ и частными военными компаниями с одной стороны и минобороны России и генштабом – с другой. Об этом он написал в Twitter 8 октября.

Утром он, комментируя пожар и разрушение конструкций моста, заявлял, что «все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине».

«А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство МО/ГШ. За мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту [президента РФ Владимира] Путина. Теперь МО сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге. Еще не очевидно, кто взорвал мост? Напомню – фура заехала из РФ», – написал Подоляк.