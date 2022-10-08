Часть полотна — как железнодорожного, так и автомобильного — на Крымском мосту сегодня утром были разрушены взрывом грузового автомобиля, также загорелся грузовой поезд, ехавший по мосту. Движение остановлено, готовится паромная переправа. США знали о том, что Киев готовит диверсию на Крымском мосту, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«США заранее были в курсе о планируемом украинскими спецслужбами теракте против Крымского моста, — написал он в своем Telegram-канале. — Одна из целей теракта — спровоцировать ответный российский удар по Украине с использованием ТЯО (тактическое ядерное оружие).

Он добавил, что профессиональный уровень исполнения теракта против Крымского моста позволяет предположить, что украинские спецслужбы опирались на консультационную и практическую помощь со стороны соответствующих структур Великобритании.