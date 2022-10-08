Вашингтону необходимо провести серьезную работу над ошибками, отказаться от претензий на мировое господство и сделать выводы из провалов своих попыток вмешиваться в дела России, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что русофобски настроенные элиты США мыслят иррационально, подталкивая Белый дом к открытой конфронтации с Россией.

«По сути, речь идет о безрассудной линии на нагнетание международной напряженности. Реально ли разорвать этот «порочный круг»? Конечно, да. Для продвижения вперед Вашингтону необходимо провести серьезную работу над ошибками и отказаться от претензий на мировое господство», — отметил Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».