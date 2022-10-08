«Россия пока сдержанно отвечает на акты экономической агрессии со стороны Запада, но терпение не безгранично. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Разумеется, у нас есть все возможности, чтобы защитить свои национальные интересы. При необходимости задействуем их в полную силу. Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично», — заявил Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

Он подчеркнул, что «разорвать российскую экономику в клочья» не получится.