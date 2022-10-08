«Губернатор» Севастополя Михаил Развозжаев объявил о вводе ограничений на продажу продуктов и бензина в аннексированном Крыму в связи со взрывом на Крымском мосту.

Как написал представитель оккупационных властей, «чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж», бензин на автозаправках полуострова запретят наливать в канистры, а в магазинах ограничат продажу всех товаров бакалейной группы — до трех пачек или килограмм на человека.

Перед этим советник «главы» Крыма Олег Крючков заявил, что ограничений на продажу товаров в аннексированном Крыму не будет.