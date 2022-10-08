Россияне шокированы и паникуют из-за взрыва на Крымском мосту утром 8 октября.

В мессенджерах и социальных сетях они активно возмущаются и делятся мнениями, что же им делать после этого всего.

Отреагировала на взрыв российская пропагандистка Ольга Скабеева. Она опубликовала видео пожара на мосту со словами: «Смотрю и не верю глазам. Смотрю и не верю. Наверное, теперь мы что-то предпримем. Наверняка же. Ведь правда?».

Как и она, часть российских пользователей в сети грозит «ответкой» Украине, призывая взрывать Верховную Раду, начинать ядерную войну, бомбить Харьков, Львов и другие города: «Сжечь Киев!»;

«Ракет у нас норм, ждем удары по ж/д путям во Львове»; «Будут ракетные удары по Харькову, Одессе, Запорожью. Вовка мстительный»; «Я в шоке буду, если не ответим!»; «Починят все. Главное ответить»; «Интересно, а где та самая красная линия? Разве это не она?», «Взорвать Раду»;

«Начинайте уже ядерную войну! Сколько ещё терпеть и ждать?»; «Плевать, что и кто выживет, пусть строят новый мир, наш уже пора заканчивать»; «Газ подрыв простили, получили крымский мост. Ответки не будет, будет гореть Москва… Проснитесь уже, война это. Пора им дать ответку, чтобы боялись».