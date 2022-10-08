С каждым днем все очевиднее становится, что в глобальной геополитической игре ведутся активные попытки перетасовки колоды карт. На протяжении последних нескольких лет мы все чаще слышим риторику с открытой критикой международных организаций. Эта критика повсеместна, она есть и в самой Европе. Термин «двойные стандарты» крепко вошел в политический обиход. Этот термин применяется в основном для характеристики эффективности работы международных организаций. Апеллируя этим термином, на самом деле выражают свое недовольство действиями или бездействиям этих самых организаций. Если несколько лет назад термин «двойные стандарты» резал слух, то сегодня этот термин воспринимается как международная банальность.

Но нельзя забывать, что большая часть этих самых организаций всего лишь отражает интересы конкретных стран. Тем самым, ослабление международных организаций практически «автоматом» может привести к ослаблению позиций ряда стран, которые, собственно говоря, и являются основными спонсорами данных организаций.

Ряд международных организаций настолько дискредитировали себя, что возникла объективная необходимость в переформатировании системы отношений. Отметим, что наблюдаемые конфликты, в том числе и война в Украине, стали естественными катализаторами так называемой «геополитической перетасовки» колоды карт.

Различные потрясения, в том числе пандемия и энергетические катаклизмы, приоткрыли форточку на верхнем этаже иерархии глобальной системы международных отношений. «Геополитический сквозняк» в системе международных отношений очевиден. Данное обстоятельство создало благоприятные условия для того, чтобы Турция не просто стала сильным политико-экономическим звеном нового глобального мира, а превратилась в один из глобальных ориентиров политического поведения.

Именно здесь мы и выходим на самый главный для нас момент данного контекста. Факт того, что геополитический статус Турции актуализировался, очевиден. Очевидно также и то, что далеко не все страны Европы этим довольны. Турция — это потенциальный оппонент и реальный конкурент для любой из стран мира в целом, и Европы в частности. Однако позволю себе отметить, что данный статус стал актуализироваться только после того, как в мире стали открыто говорить о тандеме Азербайджана и Турции.

Иными словами, когда говорят о роли Турции в каком-либо конкретном геополитическом или экономическом проекте, в большинстве случаев имеют ввиду Турцию, рядом с которой почти всегда находится Азербайджан. Для тех, кто поспешит с критикой, отмечу, что в этом нет ничего зазорного. В этом и заключается смысл международных отношений. Тандем и партнерство являются альтернативными методами усиления международных позиций и фактором реализации национальных интересов.

Собственно говоря, международные организации стали влиятельными только после того, как к ним присоединились конкретные страны. Применительно к нашему частному случаю отметим, что данный тандем переоформляет международные стереотипы и косвенно служит поиску новых форматов международных отношений. Не будем загадывать, но нельзя исключать, что процесс переформатирования философии международных отношений начнется именно с этой инициативы. Логика событий, разворачиваемых на полях Саммита «Европейского политического сообщества», дает право на существование озвученной гипотезы.

Асиф Адиль