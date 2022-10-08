Азербайджанские и международные эксперты изучают потенциал Карабахского региона. Об этом сообщил спецпредставитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (кроме Шушинского района) в ходе научно-практической конференции на тему «Нафталан — синергетический источник здоровья и туризма. Новые вызовы в регионе».

Эмин Гусейнов отметил, что все еще анализируется инвестиционный потенциал и туристический потенциал региона:

«В настоящее время начата реализация последовательных мер по превращению Карабаха в один из основных туристических регионов. Туристический потенциал города Гадрут и села Туг очень широк.Туристический потенциал Ходжавендского района широк и многогранен. Азыхская пещера, одно из древнейших человеческих поселений, также находится в этом районе».