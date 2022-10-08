Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрыв на Крымском мосту.

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть изгнано», — написал он в своём Twitter, сопроводив публикацию фото горящего моста.