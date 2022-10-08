Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрыв на Крымском мосту.
«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть изгнано», — написал он в своём Twitter, сопроводив публикацию фото горящего моста.
В телеграм-канале поправьте перевод «все оккупированное Россией должно быть изгнано», а не «уничтожено», а то так можно однажды до международного скандала дойти с такими переводчиками.
И, кстати, летом у вас более грамотный сотрудник вел ТГ-канал, а сейчас явно человек сменился, и уровень грамотности оставляет желать лучшего.