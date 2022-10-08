В пресс-службе Крымской железной дороги сообщили, что в 06:05 «аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив». Произошло возгорание топливных цистерн в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что к возгоранию привел подрыв грузового автомобиля на мосту.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил Украину в произошедшем. Он заверил, что повреждения Крымского моста будут оперативно восстановлены.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что пострадавших, по предварительным данным, нет. Он обратил внимание на большое количестве фейков в интернете в свзи с инцидентом и попросил пользоваться только официальной информацией.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что два пролета автомобильной части Крымского моста обрушились в результате инцидента. По его словам, два локомотива, которые растянут горящий состав, направлены к месту пожара.

Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено, готовится запуск паромной переправы через пролив.

Судоходство в Керченском проливе не перекрывалось из-за инцидента. По словам Крючкова, запаса горючего и продовольствия в Крыму достаточно, все логистические схемы отработаны.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что запас продуктов и бензина в городе есть, дефицита не ожидается.

В Керчи для автомобилей, которые не могут проехать Крымский мост, организована стоянка с водой и туалетами, сообщил мэр города Святослав Брусаков.

Два ближайших поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь задерживаются в пути.

Компания «Гранд сервис экспресс», организующая пассажирские перевозки через Крымский мост, создаст оперштаб в связи с ЧП.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Он получил доклады председателя правительства Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств. СК возбудил дело по факту происшествия.