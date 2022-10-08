В Кремле набирает обороты раскол, а «стабильность» режима президента РФ Путина уже подорвана. Путин получает все больше критики от своих же чиновников. Об этом сообщается в новом отчете экспертов Института изучения войны (ISW).

Так, в разведке США уже сообщали, что кто-то из ближайшего окружения Путина прямо критиковал «значительные военные недостатки» диктатора. Помимо этого, появляется все больше информации о том, что президенту РФ приходиться сталкиваться с растущей критикой из-за мобилизации.

«ISW не может проверить достоверность этих сообщений или оценить вероятность того, что эти аргументы или разногласия изменят мнение Путина о продолжении войны, не говоря уже о том, что они дестабилизируют его режим. Однако слухи о расколах в ближайшем окружении Путина достигли гиперпатриотичных и националистически настроенных блоггеров, что подорвало впечатление силы и контроля, которое Путин стремился изображать на протяжении всего своего правления», — считают аналитики.

Также появилась информация о том, что в Кремле могут существовать две «группировки». В первой якобы находятся глава Чечни Кадыров и основатель ЧВК «Вагнера» Пригожин, которые уже открыто критикуют командование, но стремят продолжать войну. Во второй же — правительственные чиновники, которые хотят вести переговоры с Западом, чтобы сохранить свои активы и резиденции, но слишком боятся напрямую противостоять Путину.

«Демонстрация фундаментальных разногласий внутри путинского ближнего круга и оспаривание его решений, пусть и тихих, в российском националистическом пространстве рискует представить Путина слабым и не полностью контролирующим свое правительство. Истинность или ложность этих разногласий менее важны, чем их внедрение в аудиторию, от которой Путин больше всего зависит в плане постоянной поддержки в своей войны», — отметили эксперты.