Весь процесс восстановления и реабилитации на освобожденных от оккупации территориях можно разделить на 3 основных этапа. Первый этап будет завершен к 2026 году, сообщает АПА.

Об этом сообщил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики Эмин Гусейнов на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (кроме Шушинского района) в ходе научно-практической конференции на тему «Нафталан — синергетический источник здоровья и туризма. Новые вызовы в регионе».

«Наши основные цели — восстановление двух городских центров Физули и Агдама и 32 сел. На первом этапе около 66 тысяч наших бывших вынужденных соотечественников смогут вернуться в свои новые дома», — сказал он.