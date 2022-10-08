На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ.

В связи со взрывом, Владимир Путин получил доклады глав правительства, МЧС и Минтранса, а также руководителей силовых ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Также по его словам, главы МЧС и Минтранса РФ выехали на место инцидента.