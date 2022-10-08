Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью Fox News прокомментировал претензии США из-за сокращения добычи нефти. Он отметил, что высокие цены на бензин в США — не вина Саудовской Аравии, а следствие нехватки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в самих Штатах.

При этом аль-Джубейр уточнил, что Саудовская Аравия не ставила целью навредить США, а идея об этом «целиком и полностью неверна».

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. Страны должны будут уменьшить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот.

Согласно подсчетам агентства Bloomberg, реальное сокращение составит примерно 900 тысяч баррелей в день. В сообщении ОПЕК+ также отмечается, что сделка об объемах добычи нефти будет продлена до 31 декабря 2023 года.

Накануне заседания ОПЕК+ администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить страны принимать решение по добыче нефти, объясняя это отсутствием необходимости в текущей экономической ситуации.

8 октября президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в стране.

«Я смог снизить цену на бензин более чем на 1,6 доллара [за галлон], но она постепенно повышается из-за того, что только что сделали РФ и Саудовская Аравия. Цены на рецептурные препараты, на здравоохранение и энергетику будут расти», — сказал Джо Байден

Политик также обратил внимание на усилия своей администрации, которые направлены на увеличение числа рабочих мест в Соединенных Штатах, привлечение инвестиций в компании, борьбу с инфляцией, а также перечислил другие аспекты экономической повестки демократов.

Издание The New York Times отметило, что после решения ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи президент США Джо Байден оказался перед сложной дилеммой: продолжать попытки добиться расположения Саудовской Аравии или принять жесткие ответные меры.