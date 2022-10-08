Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает, что переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться, сообщает ТАСС.

По словам Калына, которые приводит в пятницу телеканал CNN, приостановка переговорного процесса между Москвой и Киевом была предсказуема. При этом «переговоры, вероятно, в тот или иной момент возобновятся», полагает он.

«Вопрос в том, когда мы к этому вернемся и сколько урона будет нанесено к этому времени», — отметил Калын. При этом он выступил с утверждением, что российская сторона, по мнению Анкары, рассчитывает на «заключение новой сделки с Западом». «Несомненно, отчасти это касается Украины. Но более масштабным вопросом в действительности является сделка между Россией и западным миром», — считает представитель президента Турции Тайипа Эрдогана.

Во вторник Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.