После победы Украины с лидером РФ Владимиром Путиным будет разбираться российское общество.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Президент Украины отметил, что ему безразлична судьба Путина после поражения Российской Федерации.

«(После поражения) Россия тогда будет заниматься своими внутренними вопросами. И я считаю, что это правильно, потому что нельзя решать свои внутренние вопросы за счет захвата других территорий. То есть они должны отойти на свои территории, и начать работать, реформировать государство и так далее, то есть перейти к внутренней политике. Поэтому мне все равно, что будет с ним (Путиным). С ним будет разбираться его общество. Этот будет сугубо их вопрос», — подчеркнул Зеленский.