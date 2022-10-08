Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины похоже «на скорую походку, но хотелось бы бежать». Об этом сообщает BBC.

По словам Зеленского, россияне достаточно сильно сопротивляются. Однако контрнаступление ВСУ — это стратегия, к которой раньше готовились.

«Нам не хватало определенного вооружения и снарядов. Я не скажу, что сейчас хватает, потому что это будет неправдой, а лучше говорить правду. Поэтому нам не хватает до конца, но сейчас у нас больше сил и средств, чтобы идти вперед», — объяснил президент.

Зеленский также добавил, что в случае увеличения помощи Украина будет давить быстрее. Пока у Украины все еще не хватает ресурса, но его в целом сейчас достаточно, чтобы уже начать освобождение территорий. Мотивация действовать не зависит уже ни от кого, украинцы мотивированы на 100%.

«Мы знаем, чего мы хотим, мы знаем, где финиш, мы знаем, куда мы идем. Хотели бы бежать, но сейчас это скорая ходьба», — добавил Зеленский.

Также он пояснил, что Украина не пойдет дальше, потому что не нужны чужие земли, не нужны чужие люди. Зеленский добавил, что Украина — это не террористы, поскольку Украине не нужно ничего лишнего, кроме своих границ, своей земли и своей безопасности, гарантий безопасности, о которых он сказал.