Украина призывает всех в мире принять решение о признании оккупации японских Курильских островов за Россией. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

«Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии включительно с ее Северными территориями, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть соответствующее заявление Верховной Рады Украины», — заявил президент.

Он призвал страны мира принять аналогичные решения. По его словам, у России нет никакого права на эти территории, о чем в мире хорошо знают.